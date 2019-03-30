楊家維逆轉轟 讓知念不殘念

前天有潘武雄的關鍵兩分砲，昨靠楊家維（左）敲出逆轉3分砲，獅隊連2場以全壘打帶回勝利。（記者黃志源攝）

獅隊洋投知念廣彌（左）與妻子共同分享首勝榮耀。（記者黃志源攝）

知念里程碑 珍藏首勝球

〔記者羅志朋／台南報導〕楊家維常對知念廣彌說「殘念！」取其「諧音梗」開玩笑，昨天楊家維讓知念不殘念，第7局轟逆轉3分彈，最終統一獅以5：4氣走Lamigo桃猿，這一轟幫助知念拿下來台首勝，賽後知念手握首勝球感動地說：「這是我棒球人生最有意義的球，要帶回日本珍藏。」

前6局打完獅隊2：4落後，7局下楊家維轟出3分彈，一棒將對方先發投手李茲打成敗投，知念6局上登板中繼，投1.2局被敲2安，另投2K、無失分，最快球速144公里，拿下去年加盟獅隊以來首勝。

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楊在台南3轟 全是勝打

楊家維生涯僅在台南敲過3支全壘打，前兩支都是再見全壘打，這支是逆轉3分彈，3轟都為他添得單場MVP，價值連城，他笑說，「我常跟知念開玩笑說『殘念！』這場幫助他拿到首勝，恭喜他。」

29歲左投知念無日職經驗，只打過日本獨立聯盟，去年通過獅隊測試，整季僅先發1場投4.2局失7分吞敗，今年開幕戰對桃猿也挨打，所幸昨役回穩，首嚐甜美勝果。

「很開心，壓力釋放了。」知念說，去年沒表現好，這場拿到勝投，這過程老婆一直鼓勵著他，「今晚要和老婆好好慶祝這一勝。」

知念不放棄追夢的故事激勵人心，他表示，想要成為職棒球員並活躍著，這股信念一直支撐著他，雖然拿到首勝，但隔天開始仍要想著怎麼面對比賽，必須繼續努力。

獅隊陳傑憲（中）敲出本季首轟。（記者黃志源攝）

獅隊郭阜林（中）敲出陽春全壘打，也是他本季首轟。（記者黃志源攝）

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