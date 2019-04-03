宮城球場「整型」成功 年年出「新招」

宮城球場。 （特派記者陳志曲攝）

宮城球場於1950年啟用，1973年曾被羅德列為主場之一，2004年因為樂天成軍再次成為日職球隊主場，經過球團多次斥資整建並升級設施，幾乎每年都增加新花樣，是日職「整型」最成功的球場。

宮城球場大門。 （特派記者陳志曲攝）

球衣專賣區 找得到宋家豪

宮城球場內的商品專賣店，最吸睛的是球衣專賣區，宋家豪球衣也陳列在展示櫃上。（特派記者陳志曲攝）

因應仙台得名自古城千代城，球場大門乍看「很城門」，簡單卻很有氣勢，主建築翻修後頗有美式風格，內外野於2016年解決排水問題後，除界外區都換成天然草皮。

樂天隊宋家豪球衣。（特派記者陳志曲攝）

商品專賣店建於2015年，最吸睛的是球員球衣專賣區，導入球員休息室置物櫃的設計，人氣球星一人一格一字排開，宋家豪與其他球員按照背號編組陳列在展示櫃上。

球場實施「非現金」消費

樂天各類商品琳瑯滿目，不僅有與拉拉熊、名偵探柯南、史努比等知名卡通的聯名版，還結合在地招牌特產牛舌，推出牛舌口味的餅乾、米果等數款零嘴。

今年是樂天成軍15週年，球團又推出新招，整座球場都實施「非現金」購物，球迷只要進場就送1張儲值卡，儲值超過1000日圓送紀念貼紙，還能集點折抵點數，球團也派出三明治廣告看板大軍全力宣傳。（特派記者徐正揚）

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