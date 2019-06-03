歐洲冠軍足球聯賽》英超老二 利物浦雪恥奪歐冠

利物浦的支持者上街開懷狂歡。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕利物浦昨在2019年歐洲冠軍足球聯賽決賽，把握對手25秒於禁區手球，「埃及梅西」薩拉踢進12碼罰球率先破門，前鋒歐利基下半場再進1球，最終以2：0擊敗熱刺，奪隊史第6座歐冠金盃，僅次於西班牙皇家馬德里13冠、義大利AC米蘭7冠。

利物浦前鋒歐利基下半場再進1球。（歐新社）

NBA詹皇持股獲利暴漲

利物浦奪歐冠，隊員們超級開心領金盃。（歐新社）

利物浦本季在國內頂級聯賽英超歷經38輪奮戰，即使只吞1敗，積分達97分，卻因和局多達7次，以1分之差敗給曼城無緣冠軍，被戲稱「最強亞軍」。

利物浦本季唯一冠軍開張機會剩歐冠，前鋒馬內於開賽沒多久禁區起腳，一腳把球踢在熱刺西索科右手，獲12碼機會，由薩拉操刀破網先馳得點。值得一提的是，紅軍進球花1分48秒，僅次2005年AC米蘭傳奇後衛馬爾蒂尼50秒，成為決賽史上第二快。

紅軍昨控球率僅39％，雖遠不如熱刺的61％，反而懂得把握機會，87分鐘由歐利基破門，提前鎖定勝局，一掃英超屈居亞軍的怨氣。

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有趣的是，NBA明星球員「大帝」詹姆斯在2011年以650萬美元收購利物浦2％股權，昨開心在推特上祝賀紅軍制霸歐洲，而他手上股票價值已暴漲至4500萬美元（約14.2億台幣），意外變得荷包滿滿。

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