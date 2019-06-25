連3戰菜鳥再見轟 道奇「神」紀錄寫續集

道奇史密斯（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕昨天之前，從來沒有任何大聯盟球隊用這種方式完成系列賽橫掃，但道奇就靠著3名菜鳥「轟」出驚奇劇本！昨在史密斯再見轟贏球後，道奇寫下連續3戰都靠菜鳥轟出再見勝利的超神紀錄。

維杜戈（資料照，法新社）

貝提（資料照，美聯社）

「連續3場用這種方式贏球很酷，但也太噁了。」24歲的史密斯是道奇在2016年首輪選進的新秀，他接在26歲的貝提（2015年第12輪選進）、23歲的維杜戈（2014年第2輪選進）之後，完成史無前例的連3場菜鳥再見轟。

道奇自22日起和洛磯展開3連戰，首戰先由貝提在9局下2出局時轟出再見陽春砲，9：8搶勝；第二戰則是維杜戈在11局下擊出再見兩分彈，4：2贏球。光是連兩場靠菜鳥再見轟就已是紀錄，昨系列戰最終戰，道奇更讓洛磯帶著最慘紀錄回家，9局下靠代打史密斯的再見3分砲，6：3完成橫掃。

請繼續往下閱讀...

這種橫掃方式不僅空前，更可能絕後，3名菜鳥賽後還合影留念，史密斯說：「我們都在講，這項紀錄可能永遠不會被打破。」賽前才從3A被重新叫上大聯盟的史密斯，代打上場後先放掉一顆挖地瓜的滑球，接著相中偏高滑球出手，也讓洛磯後援投手歐柏格吞下本季首敗。

史密斯生涯首轟是在3日對費城人，同樣是支再見全壘打，6日再轟第2發全壘打後遭下放3A，直到昨重返大聯盟後，又繳出驚奇再見轟。這一轟也讓道奇拿下6連勝，目前穩居國聯西區龍頭，和排名第二的洛磯勝差多達13場。

道奇#菜鳥#再見轟#史密斯#貝提#維杜戈

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法