小天8強「指」步 輸給手下敗將

台灣一哥周天成在8強賽不慎弄傷右小指，敗給今年世錦賽銀牌安童森。（法新社）

首局為救球 弄傷右小指

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在中國羽球公開賽男單8強，因首局弄傷右手小指，使競爭力大打折扣，最終以17：21、11：21不敵今年世錦賽銀牌丹麥「新一哥」安童森，對戰5連勝遭斷。

對戰安童森5連勝遭斷

世界排名第2的周天成過去5度交手安童森，有4場打滿3局險勝，昨再次狹路相逢的情況卻截然不同，關鍵是小天首局15：17落後，為救球不慎造成右小指破皮流血，次局也難和對手抗衡，與生涯第3張中國賽8強門票失之交臂。他下週轉戰超級500南韓公開賽並尋求衛冕，首戰對手是泰國塔馬辛。

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22歲安童森今年狀況不俗，這次報了7月印尼公開賽決賽不敵周天成之仇，首度躋身中國賽4強，有望力拚個人首座超級1000等級冠軍。他本季展現高水準表現，被外界視為「天才選手」，他說：「我只是努力在比賽期間進行思考，找出各種戰術與對手搏鬥，並不能算是天才球員。」

安童森4強遭遇尋求衛冕的印尼名將金廷，昨他以16：21、21：6、21：16逆轉印度帕拉內斯。安童森僅去年馬來西亞大師賽對戰金廷，以直落二落敗，他矢志於今日上演復仇記。至於另組4強由世界球王桃田賢斗大戰地主名將諶龍。

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