盜總看恰恰引退 讚「完美的球員」

林易增（資料照）

〔記者倪婉君／台中報導〕「盜總」林易增18年前引退賽，讓「恰恰」彭政閔留下深刻印象；如今彭政閔引退賽，換成林易增當觀眾，他對這位昔日子弟兵的評價很高，直言：「就是個很完美的球員啊！」

彭政閔2001年加盟兄弟象，林易增則於同年3月17日舉行引退賽，並接下兄弟兵符。在盜總執教下，彭政閔參與生涯第1次總冠軍賽，也在2001至2003年和兄弟完成隊史第2次三連霸。

當年林易增引退時，彭政閔還是小菜鳥，也在場邊感動得流下眼淚。如今彭政閔成為締造無數紀錄的「中職先生」，讓盜總與有榮焉。

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「剛開始恰恰進來，可能還不太適應職棒環境，有一些小缺點，還沒有完全準備好。」但林易增強調就是因為看出恰恰的潛力，所以儘管一開始他沒有位置，還是特別安排位置給他，讓他移防外野。

「雖然一開始有失誤，但這是難免的，後來在他自己努力下，也有了好的成績。」林易增認為恰恰自己很嚴謹，「球員最重要的就是自我管理要好，這一點，恰恰做到了。」

對於恰恰將進入生涯新階段，林易增也予以祝福，「希望他能好好把球隊帶好，把球員訓練好、成績帶起來，這樣職棒才會好。」

林易增暫離棒球圈，今年一度到越南發展香蕉採收的相關技術，但他說因為不太適應就回來台灣，現在就在高雄老家休息，「畢竟幾十年沒休息，就沉澱一下。」

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