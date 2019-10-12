亞錦賽後天開打「威峰」領銜抗日？

吳昇峰日前在全運會密集登板，他表示並不擔心身體狀況。（記者羅志朋攝）

鄧愷威本季在舊金山巨人1A表現不俗。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟昨天下午在洲際球場練完球，隨即北上迎接今開打的台灣大賽，亞錦賽台灣隊緊接著進駐洲際，首度全員集合練球，全力備戰後天首戰對日本，總教練李盈南強調先發投手未定。

台日大戰旅美鄧愷威和業餘王牌吳昇峰，都是可能先發投手人選，鄧愷威昨進牛棚練投，他說已準備好7、8分。鄧愷威效力美職巨人，本季在1A戰績7勝0敗、防禦率1.58，79.2局飆88K。

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鄧愷威說，今年最大收穫是心理層面，以往受隊友失誤或裁判誤判影響，導致自己亂掉1局失4、5分，今年遇到危機較不易受影響，「王建民賢拜說過，小聯盟很辛苦，只要熬過這一段，未來上大聯盟，就是天堂與地獄的差別。」

吳昇峰在日前剛落幕的全運會棒球賽，5天4度登板，總計投12.1局，外界擔心他「過勞」，吳昇峰則不擔憂，「業餘比賽密集登板投球很常見，我曾受過傷，對伸展、放鬆特別要求，身體狀況都在掌握之中，亞錦賽我會證明給大家看。」投打「二刀流」好手劉致榮在梅花旗飆速158公里，練球時不少隊友大喊：「158！」讓他哭笑不得。

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