裙襬搖搖焦點球星》雙冠登台 H.格林今非昔比

H.格林（資料照，法新社）

記者吳孟儒／專題報導

22歲的澳洲女將H.格林在今年6月的畢馬威女子PGA錦標賽異軍突起，生涯首冠就是大賽冠軍，成為相隔13年後，第3位抱走大滿貫賽冠軍的澳洲球員，令人眼睛為之一亮。

格林業餘時期一帆風順，但2016年轉職業，2018年榮獲年度最佳新人肯定，一直未有響亮成名作，直到今年大放異彩，她在高手雲集的LPGA年度第3場大賽，展現成熟抗壓性及超水準表現，以1桿之差脫穎而出，成為鎂光燈焦點，並乘勝追擊在9月波特蘭菁英賽奪得本季第2冠。

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格林特別感謝澳洲傳奇女將薇伯，過去業餘時期曾獲得她所創立的獎學金，不只在經濟上得到援助，並讓她有親臨大賽觀摩的機會，獲益良多。

此外，LPGA每年賽季長達10個月，有超過30場比賽要打，選手疲勞程度可想而知，但格林今年有「秘密武器」，年初她與物理治療師百杜開始合作，「對四處跑的選手而言，身體能保持健康且快速復元，絕對是追求佳績的不二法門」。

今年世界排名狂升至19

去年底成績停在世界排名114，如今，打出名堂的格林排名狂升至19，並獲得澳洲政府的年度傑出女運動員肯定，上屆她首度參加台灣賽，最終以並列46名作收，今年挾帶2冠的氣勢前來踢館，表現令人期待。

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