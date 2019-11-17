香港公開賽》李卓耀闖決賽 依瑟儂連兩年搶冠

依瑟儂連續兩年闖進決賽。（法新社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕香港23歲男單好手李卓耀，昨在超級500

在地主球迷力挺下，李卓耀首闖決賽。（取自李卓耀IG）

系列香港公開賽4強戰中，獲得眾多地主球迷的力挺，最終以21：9

、25：23擊敗印度斯里坎特，生涯首度闖進香港賽決賽，將和印尼好手金廷爭冠。

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值得一提的是，李卓耀曾在獲勝後，高舉「51手勢」表態挺港反送中運動，令不少地主球迷熱血沸騰，他表示，希望把勝利送給港人，為香港爭一口氣，李卓耀也因此贏得香港民眾的尊敬。

世界排名27的李卓耀，去年香港賽4強戰不敵日本西本拳太，無緣決賽，今年他透過遞補出賽，並把握機會，接連淘汰勁敵石宇奇、安賽龍勇闖4強，如今闖入冠軍戰，寫下一頁傳奇。

李卓耀今天對決金廷

昨面對世界排名13的印度好手斯里坎特，首局李卓耀以21：9輕鬆勝出，次局斯里坎特展開逆襲，率先搶下局點取得20：15領先，不過李卓耀求勝欲望強烈，接連救下局點追成20：20平手後，在地主球迷加油聲中，一舉以25：23拿下勝利，賽後他指著球衣上的香港隊徽，向球迷們致意。

李卓耀預計在今下午5點和世界排名第8的印尼選手金廷爭冠，兩人曾交手1次，當時由金廷帶走勝利。

依瑟儂、陳雨菲爭冠

女單方面，世界排名第5的泰國一姐依瑟儂昨和世界排名第4的山口茜廝殺3局，最終依瑟儂以21：23、21：15、21：12逆轉勝，連兩年闖進決賽。依瑟儂今和世界排名第3的中國女將陳雨菲爭冠，兩人12度過招，陳雨菲取得10勝2負的優勢。

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