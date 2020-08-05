東奧模擬賽》「打爆林鄭配」小莊陣前喊話

林昀儒（左）／鄭怡靜混雙組合連贏2場，今將與前世界冠軍組合莊智淵／陳建安對戰。（國訓中心提供）

台灣「第一男雙」乒戰「第一混雙」

莊智淵（右）／陳建安輕鬆晉級，小莊開玩笑說接下來要打爆林鄭配。（中央社）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台灣混雙組合林昀儒／鄭怡靜昨在模擬東京奧運對抗賽，先以直落三解決孫嘉宏／馮翊新，再以3：1擊退廖振珽／李佳陞，今天將對決前世界冠軍組合莊智淵／陳建安。

林昀儒坦言鄭怡靜較辛苦

受到疫情影響，混雙世界排名第4的林昀儒／鄭怡靜已超過半年沒搭配，兩人前陣子藉宜蘭的移地訓練找回默契，小林說：「狀況還不錯，有慢慢找回默契和比賽的感覺。」

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林鄭配今天將碰上2013年世錦賽冠軍莊智淵／陳建安，鄭怡靜自信地說：「他們是第一男雙，我們也是混雙第一！」她很期待這一場，也會做好準備；林昀儒則透露，稍微研究一下學長們的打法，但也坦言這對鄭怡靜來說，會是比較辛苦的一戰。

莊智淵／陳建安昨以3：1擊敗廖振珽／李佳陞，再以直落三輕取孫嘉宏／馮翊新。莊智淵表示，已有半年沒搭配，但彼此很熟悉，即便很久沒見，搭配起來也很順，原本以為模擬賽會很輕鬆，實際氛圍卻和想像中不同，仍想盡力贏下每一戰。

莊智淵打趣也可能被教訓

至於今天對上林鄭配，莊智淵打趣地說：「我要打爆他們！」但他隨後又補充，搞不好是被對手教訓。他表示，不會因對方有1人是女生就改變心態，一樣全力以赴。

陳建安則認為碰上這組混雙不一定有優勢，「女生的球質較輕、球速快，反而比較不適應，得要調整一下。」

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