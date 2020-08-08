11記三分鏢 小「里」飛刀碎金追熊

拓荒者里拉德（左二）成為史上首位單場「45分、10助攻、10記三分球」的球員。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕里拉德昨21投13中、包括11記三分彈，豪奪全場最高45分，外加12次助攻，助拓荒者125：115砸碎西部第3的金塊，僅落後老八灰熊半場勝差，搶下季後賽門票希望漸濃。

里拉德精采演出，連染疫休兵的籃網主控汀維迪都驚豔，於推特發文：「我不認為湖人會想在沒有布萊德利的情況下，季後賽首輪強碰里拉德。」

談及對於季後賽的看法，里拉德展露強烈企圖心，直言已為此準備3個月，尤其NBA重啟賽事，各隊僅8場例行賽，「我們目標設定6勝2敗或7勝1敗，就有機會殺進季後賽。」拓荒者近4戰已搶3勝，明天將遭遇快艇。

請繼續往下閱讀...

首達「45分、10助攻、10三分球」

里拉德成為史上首位單場「45分、10助攻、10記三分球」的球員，也是他本季第2場三分彈上雙，加入柯瑞、K.湯普森和哈登的行列，成為聯盟第4人。

愛將神鬼般演出，拓荒者總帥史托茲深感驕傲，他認為，帳面數據並非里拉德最厲害之處，無形大將之風更讓人佩服，「你很難不去注意得分和助攻這些數字，但真正令人印象深刻的，卻是他的領導能力和對勝利的渴望。」

里拉德的魅力，連詹姆斯都青睞、多次點名，從騎士到如今湖人，均曾招攬組大團；只不過，這位28歲控衛自2012年被拓荒者第6順位選進，從一而終並於去年續約，忠誠度極高。

里拉德#拓荒者#灰熊

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法