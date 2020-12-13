FA合約全力以「複」 林宥穎有信心

林宥穎（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕張志豪、周思齊確定續留中信兄弟，統一獅領隊蘇泰安也表明，會盡全力簽回陳鏞基、傅于剛，中職FA自由球員市場現聚焦富邦悍將捕手林宥穎，他昨表示，「經紀人說留在悍將機會滿大的，我希望拿到複數年合約。」

林宥穎明年開季剛滿34歲，他說，現在中職提FA的球員都超過30歲，他當然希望能有複數年約，這很正常，沒有球員會提FA而不要複數年約，就看公司是否給機會，目前交給經紀公司處理。

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林宥穎強調，提FA不知會成功或失敗，也許沒工作也不一定，他願意承擔風險，行使FA是讓聯盟、球團有多一次經驗，讓台灣棒球往後更進步，選手更有保障，大家想辦法共利。

今年球季結束中職6名球員行使FA權利，目前僅賴鴻誠轉戰樂天桃猿，林宥穎與賴鴻誠從興農、義大到富邦投捕搭檔9年，看到老戰友改披桃猿戰袍，林宥穎說，「這合約不錯，恭喜他也祝福他。」

左投陳冠宇日前宣布結束旅日生涯，明年投入中職季中選秀，林宥穎與陳冠宇過去多次在國際賽攜手奮戰，他坦言，一開始還滿意外的，後來得知一些訊息就不那麼意外，畢竟陳冠宇有老婆、小孩，年紀也不小，在日本職棒薪水不是特別高，還不如回台灣，離家較近。

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