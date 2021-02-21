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中職超編洋將 防疫保單DIY

2021/02/21 05:30

羅傑斯（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟昨宣布簽回「美國隊長」羅傑斯，新球季除了衛冕軍統一獅，其他4隊備妥至少5名洋將，洋將「大超編」將增加今年一、二軍競爭強度。

兄弟續約的3冠王德保拉和萊福力已投入春訓，不過新洋投歐尼爾今天才到屏東春訓基地報到，加百利仍在自主健康管理，24日才會和球隊訓練，加上本土王牌黃恩賜肩傷趕不上開季，兄弟決定簽回羅傑斯添保險。

今年中職洋將規定每隊註冊4人、一軍登錄3人，味全龍是新軍，重返一軍第1年可註冊5洋將，一軍登錄4人。即便其他4隊只能註冊4人，由於疫情找尋洋將困難，富邦悍將一口氣準備6名洋投，樂天和中信各5人，獅隊4人最少。

富邦副領隊沈鈺傑解釋，往年洋將能先飛來台灣辦工作簽證，但在疫情影響之下，台灣要先發工作許可，寄給洋將，讓他去辦理簽證，由美國在台協會核發，「今年就是要3個步驟，工作簽證、核酸檢測、送上飛機。」

兄弟球團指出，目前正積極進行羅傑斯來台的作業程序，儘速安排他投入訓練，預計3月上旬抵台。即使羅傑斯經過隔離和自主管理，最快3月下旬才能加入球隊，屆時球季才進行半個月，比起季中找人風險更小。

去年中職放寬1個洋將註冊名額，由原本3人增至4人，各隊都會在二軍安排人手待命，上季洋投總計在二軍吃下280局，已是歷史最多，今年多隊大超編，二軍洋投局數可望再攀高。

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