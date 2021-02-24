中職熱身賽26日開戰 今起搶票

中職新春團拜，會長蔡其昌表示有意籌組第6隊的企業有增加。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中職領隊會議昨天通過，週五開打的中職公辦熱身賽，將開放球場容量的50%讓球迷進場，今天上午11點開始門票預售，例行賽規劃和去年季末一樣，開放78%的座位，飲食等相關規定也比照去年。

中職領隊會議相關事項

今年3月21日至5月19日的週日比賽，將於下午2點開打，而原本也是下午2點開打的10月份週日比賽，由於有球隊反映球員已習慣晚間比賽的作息，將恢復到下午5點開打。

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補賽規定也有修改，原本都在上、下半季日程結束後的補賽週，由於今年第5隊加入，有較多單一場比賽的日期，除了維持補賽週外，上、下半季最後3週的單一場比賽日期，將優先安排補賽，仍保留最多5連戰、8天7戰的原則。

本季比賽用球檢測報告昨天出爐，包括恢復係數等各項數據都符合標準。中職今年仍使用華櫻990比賽用球，由於去年球的恢復係數偏高，今年將標準值從0.540至0.580，調降為0.540至0.560，檢測結果為0.555，比去年最高標準0.574低很多。聯盟將在比賽開打的1個月後，再度檢測比賽用球，之後每2個月檢測1次。

領隊會議後，中職舉行新春團拜，會長蔡其昌透露好消息，在高雄市府提出誘因條件後，有意願參與籌組第6隊的企業已增加，聯盟將繼續進行接觸。

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