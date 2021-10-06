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年度MVP出口民調 大谷當選率97%

2021/10/06 05:30

大谷翔平獲選年度MVP呼聲高。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟2021年例行賽全部結束，各家媒體開始預測重要年度獎項，日本《產經體育》對全美棒球記者協會（BBWAA）會員進行出口民調，大谷翔平贏得美聯年度MVP的機率高達97％。

BBWAA由全美報紙、雜誌等媒體的棒球新聞工作者組成，主要任務之一是票選年度獎項，《產經體育》針對完成投票的會員進行出口民調，在回覆的29份問卷中，有28人把美聯年度MVP第1名選票投給大谷，得票率為96.6％。

《CBS Sports》也請5位主跑大聯盟的記者，以第1名3分、第2名2分、第3名1分進行模擬投票，大谷在美聯年度MVP以15分滿分獲得全票通過；《The Athletic》記者史塔克認為，大谷無庸置疑會贏得美聯年度MVP。

大聯盟昨公布本季球衣銷售排名，前美聯年度MVP貝茲蟬聯第1，前4名來自美國、多明尼加、委內瑞拉、波多黎各4個國家是史上首見，大谷排第9是繼2018年再次進入前10名，也是史上第1位兩度進入前10名的日本球員。

大谷與天使還有2年合約，但樂意與球團討論延長合約，總經理米納斯安並未明確回應，對於總教練梅登提到「明年若遇跨聯盟比賽，不排除讓大谷守外野」，他認為，大谷今年的表現很不可思議，明年的出賽方式應該不會有太大改變。

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