不讓比賽落落長 中職加裝計時器

去年10月6日桃猿對兄弟跨日大戰，比賽時間長達5小時39分，打破未因雨等因素中斷的中職比賽最長紀錄。桃猿陳冠宇（左）中職生涯首度以後援投手身分出賽。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職上季9局比賽時間比美日職棒慢超過10分鐘，新球季端出壘上無人「20秒」的投打新規，還要在本壘後方架設計時器，目標是5隊主場都安裝，期盼比賽不再「落落長」。

中職去年9局比賽平均要花3時21分，雖是近7季最快，日職僅3時11分，大聯盟3時10分，中職都輸不少，前次平均時間低於3時20分，已要追溯至2014年的3時16分，還有很大的進步空間。

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然而，大聯盟尚未實施投球時間限制，日職則是15秒，過去中職有12秒規定，看似最快，計算方式卻是「打者進打擊區並注視投手時開始算起」，模糊空間大，施行多年未有投手因違規判罰1顆壞球。

近日中職接軌國際，跟日職一樣從投手持有球起計算，雖然時間是「20秒」，但同時規定打者要在10秒內進入打擊區。若在球場加裝「計時器」，可望以數字直接提醒投打，還有雙方休息室幫忙督促。

美職上季在小聯盟低階1A測試15秒投球限制的成效驚人，平均比賽時間少掉21分鐘，流暢的節奏更讓三振和保送減少，得分和全壘打增加，比賽產生更多變化，未來大聯盟導入勢在必行。今年中職實驗20秒和計時器，盼能超日趕美。

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