獅搶先售票 五大主題日上菜

獅隊公布上半季五大主題日。（取自統一獅臉書官方粉絲團 ）

〔記者吳清正／台北報導〕中職將於4月2日開打，統一獅昨天率先公布上半季五大主題日活動，3月15日起進行主場門票預售也跑第1。

統一今年的主場賽事在台南45場、澄清湖10場、花蓮5場，4月3日起連續3天的開幕週活動規劃「大勝獅吼童樂會」主題日，4月16至17日「大嘻哈獅代」、5月12及至14至15日「有球必應廟宇季2.0」、5月27至29日「後山回饋原動力」、7月2日「棒籃雙獅好友日」。

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統一上半季主場門票將於3月15日12：00至3月17日11：59開放2022年獅卡會員優先購票，3月17日12：00至3月19日11：59兆豐聯名卡優先購票，3月19日12：00全面開賣，可至全台統一超商ibon售票機台或ibon售票系統網站線上購票。

不過，5月12至15日和7月2日的4場比賽，因活動細節尚待確認，將擇期公布另行開放售票資訊。

味全龍今年40場天母主場的季票，則將於3月23日在味全龍官方售票網開賣，40場門票總值17400元，會員優惠價13999元、非會員15999元，若遇加價主題日不需額外加價入場（不含主題套票商品），若進入季後賽天母主場賽事保留服務（仍需購票）。

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