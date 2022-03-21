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愛排大谷後面 楚奧特連棒敲安

2022/03/21 05:30

大谷熱身賽首亮相就敲安，棒次排在大谷後面的楚奧特也跟進敲安。（取自天使FB）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨首次在美職熱身賽亮相，並與天使看板球星楚奧特逾300天後再次同場出賽，兩人都貢獻安打助天使以12：5擊敗響尾蛇，總教練梅登有意讓大谷改打第1棒，楚奧特覺得只要棒次排在大谷後面就好。

大谷、楚奧特被排在第2、3棒，各擔任指定打擊、中外野手，大谷2打數1安打1打點，楚奧特2打數都敲安打，兩人雖相繼在3局下、4局上退場，卻是自去年5月17日後再次同場出賽且連棒，楚奧特那場在跑壘時拉傷右小腿，復出日期一再延後最終整季報銷。

超過300天再次上場，楚奧特興奮地直呼「好久沒比賽了！」他指出，比賽前雖有點緊張，很高興能健康出賽，2次打擊的感覺都很好。去年他只與大谷同場出賽33場，天使中心打線自5月下旬起只靠大谷一人支撐，球迷很期待兩人今年聯手出擊。

大谷、楚奧特最常組成的第2、3棒連線可能會有變動，梅登考量三壘手倫登、右外野手馬許即將歸隊，考慮把大谷調為開路先鋒，楚奧特認為，不管對大谷排第幾棒，他喜歡接在大谷後面打擊，「因為他經常上壘，也很會打全壘打。」

愛爾達體育自今天起，每天提供1場大聯盟熱身賽轉播，今天起到28日在愛爾達體育Max台（網路），29日起在愛爾達體育2台。

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