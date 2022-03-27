還在藏！ 泰迪掛帥兄弟未定

中信兄弟開幕戰人選之一泰迪，昨在熱身賽先發4.1局失2分。

（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕泰迪轉隊中信兄弟後首次亮相，並與來台後首次蹲捕的福來喜搭配，他用64球投4.1局小試身手，最後中信以0：2輸給樂天桃猿，他也承擔敗投，即使總教練林威助對4月2日開幕戰先發投手人選依舊不願鬆口，但泰迪自認已做好準備。

獅推胡智為 助總仍不亮牌

泰迪賽前設定用65球，被打5安有3支、掉的2分都集中在2局下，他指出，這場球的品質很犀利，最快球速146公里也不錯，第2局球路雖被掌握，遭林智平、邱丹、成晉連續安打造成失分，但在比賽中一定會發生，不算是很大的問題。

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猿隊成晉2局下敲出2分打點安打。（記者李惠洲攝）

相對於統一獅宣布由胡智為投開幕戰，林威助仍不想提前亮牌，他表示，泰迪雖是來台後第1次出賽，只有1局被對手連續安打，狀況都在掌握之內，至少不像德保拉還有疑慮，是否投開幕戰還要評估，泰迪與鄭凱文、象魔力都有機會。

泰迪催油門 有信心投開幕

按照中職球季的作息推算，泰迪昨差1人次投滿5局，經過6天完整休息剛好投開幕戰，他認為，還不知道是否就是他，但身體或心理的狀況都一天比一天好，他已做好準備，可承擔教練交付的任務。

兄弟洋將福來喜（左）與泰迪搭檔出賽。（記者李惠洲攝）

福來喜首次以捕手出賽與泰迪搭配，林威助表示，福來喜的守備、阻殺都還可以，但3打數0安打吞2Ｋ、累計9打數0安打吞4Ｋ，打擊明顯還沒進入狀況，還需要時間調整。

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