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悍將完美第9局 開季好彩頭

2022/03/31 05:30

悍將高國輝（中）擊出追平比數的全壘打，和隊友擊掌慶祝。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕富邦悍將儘管發生3次失誤，不過高國輝9局上半轟出追平比數的陽春全壘打，9局下終結者曾峻岳投出完美1局，連續解決3名打者，包括2次三振，最快球速150公里，以3：3逼和樂天桃猿，雙方公辦熱身賽都以5成勝率結束，準備迎接新球季首戰。

高國輝追平轟 曾峻岳3上3下

扛第四棒的高國輝打滿全場，前3打數摃龜，被三振1次，最後關頭從朱俊祥手中轟出反方向的右外野全壘打，悍將兩度落後都扳平。高國輝熱身賽13打數敲3安都是長打，包括2轟。

悍將先發投手陳仕朋公辦熱身賽初登板，第1局被林立、梁家榮安打失1分，第3局廖健富、成晉連續安打再下一城。

陳仕朋投5局被擊出5支安打失2分、1分責失。桃猿先發投手狂威同樣投5局，被擊出6支安打2兩分，投出3次三振、1次四壞球。

悍將第5局2出局後展開反攻，先靠著張進德四壞球上壘，范國宸再擊出安打，于森旭打出三壘打清空壘包，扳成2：2平手。

悍將開季首戰將於4月3日前進洲際球場對戰中信兄弟，也是總教練丘昌榮首度在例行賽對戰前東家。至於桃猿首戰則等到4月5日在桃園主場對中信兄弟，是五隊開季最後出賽的球隊。

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