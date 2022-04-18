NBA四小天王 同日轟破30分

艾德華茲（右）與莫蘭特（左）同場較勁，兩人得分皆飆破30大關。（今日美國）

前言︰長江後浪推前浪，NBA季後賽開打第一天，就有4名未滿23歲新世代發威，「四小天王」單場火力都突破30分關卡，締造聯盟史上首見盛況，其中兩人還是季後賽菜鳥，接班潛力展露無遺。

季後賽

High尬莫蘭特 艾德華茲飆紀錄

NBA季後賽開打 「四小天王」搶鏡

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西部第7種子灰狼「下剋上」，130：117爆冷強壓第2種子灰熊，首輪旗開得勝，2020年選秀狀元艾德華茲與灰熊一哥莫蘭特正面對決，兩大後衛新星飆分較勁，也改寫聯盟多項紀錄。

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35分達標 季後賽第3嫩

20歲又255天的艾德華茲，是「四小天王」中年紀最小，初生之犢手感發燙，季後賽處女秀23投12中、狂轟技冠兩隊36分，躍居灰狼季後賽首戰得分最高球員，也是聯盟季後賽史上第3年輕35分達標，僅次昔日「飆風玫瑰」羅斯、赫爾羅，包辦29分、13籃板的灰狼明星中鋒湯斯說：「當他以這種水準打球，幾乎無法阻擋。」

灰狼下剋上 強壓灰熊

「我沒感覺到不同，這就像例行賽。」自認保持平常心的愛德華茲，期待繼續上演得分秀，然後贏得下個勝利，「我喜歡我的投籃，無論採取什麼方式，後撤步三分球、後撤步中距離還是上籃。」儘管有時候總教練芬區可能無法接受，「但我喜歡我的投籃，我只是相信自己。」

良性競爭 莫蘭特32分

至於22歲又250天的莫蘭特，感受到後輩愛德華茲強大威脅，拚出灰熊最高32分、8助攻，雙雄良性競爭，也成為首組22歲或更年輕同場互砍逾30分的季後賽勁敵。

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