預算未落實＋疫情攪局 足協︰排名大跌主因

足協祕書長方靖仁（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕體育署在2018年啟動「足球六年計畫」，不僅編列43億元經費，並訂定前進世界百名的目標，但台灣男足近年在國際賽苦吞9連敗，名次還從史上最佳的121名一路下探至157，全國足球協會與體育署昨舉辦「足球六年計畫回顧與展望」座談會，足協祕書長方靖仁認為，「預算無法真正的落實，且執行率不高，加上疫情攪局，成為世界排名大幅下滑的主因。」

「足球六年計劃」每年編列1.05億的國家隊預算，但過去3年核發率僅29.2%，方靖仁直言，「大筆預算看得到卻拿不到。台灣女足今年在亞洲盃拿下佳績，總共發放350萬出場費和250萬獎金，全部都由協會買單。」

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體育署喊出世界前100的目標，但「足球六年計畫」43億元的資金，卻有8成以上是挹注到學生球隊的補助與設備優化，反而是跟國家隊成績較相關的「職業聯賽推動」和「健全國家隊選訓賽輔獎」的編列預算僅佔13.6%。

近年受到疫情影響，陳柏良、溫智豪等一線旅外球員無法替國家隊效力，加上台灣疫情管制較嚴格，很難在主場舉辦國際賽，導致國家隊屢戰屢敗，又無法參賽爭取積分，都是世界排名直線下滑的主因。

將研擬更全面計畫書

方靖仁表示，「未來2年若能申請到完整的預算，會研擬一份更全面的計畫書，包括增加各級國家隊的移地訓練，聘請外籍教練團、增加情蒐和運科團隊，同時也會找尋合適的歸化人選，全力打造一批具有競爭力的國家隊。」

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