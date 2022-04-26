我再伸援╱烏克蘭男籃 5月底落腳台灣

烏克蘭男籃2月赴西班牙參加世界盃資格賽時，遇到俄羅斯侵略母國，被迫流浪在外。（歐新社資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕烏俄戰爭開打已2個月，被入侵的烏克蘭飽受戰火蹂躪，人民流離失所。烏國男籃隊2月下旬赴西班牙參加世界盃資格賽，正好遇到戰爭開打，全隊被迫流浪海外，至今仍無棲身之地，台灣則有望再伸出援手，烏國男籃計畫5月底來台集訓，中華民國籃球協會祕書長李雲翔承諾，必定全力支持。

籃協盼專案處理、

政府單位共同協助

世界盃資格賽歐洲區第三階段將在7月1日展開，烏克蘭男籃預計來台集訓兩週，6月中旬離台。但目前國內隔離限制尚未鬆綁，入境規定仍需居家檢疫10天，加上自主健康管理7天。李雲翔回應，簽證、入境和檢疫等問題都非籃協能獨立完成，盼能以專案方式處理，與外交部、衛福部等單位共同來協助。

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預計來台集訓2週 6月中離開出征

受到戰爭影響，烏克蘭男籃國家隊經費不足，也向台灣尋問能否「落地招待」，解決交通、食宿和裝備等費用。李雲翔表示，「籃協會盡可能給予相關協助，但衍生費用龐大，需要教育部體育署或相關單位協調處理。」

國家隊3職員

已先獲助來台

日前3位烏克蘭國家隊的隊職員透過網紅「約戰哥」林家暉牽線來台暫住，感受到台灣人的熱情與溫暖，也成為本次國家隊盼能來台移訓的主因。負責安排相關事宜的立法委員莊瑞雄表示，「能否順利來台的最大關鍵還是在於隔離政策，我們也提出專案，或是以體育泡泡的方式安排烏隊與台灣進行友誼賽等交流。」

烏克蘭男籃抵台的時間點恰巧遇到PLG和T1聯盟的季後賽，加上台灣男籃亞運培訓隊及世界盃資格賽代表隊皆尚未開訓，目前僅剩下國內各職籃未晉級的球隊與台灣世大運代表隊能與烏克蘭打交流賽，但強度恐遠不及世界排名32的烏克蘭。

另外，烏克蘭男籃球員流浪海外數個月，部分球員實戰經驗不多、狀況不佳，據悉烏國有意徵召效力PLG富邦勇士的塞瑟夫出征。富邦球團則回應，目前尚未接到任何正式的通知，但仍會尊重塞瑟夫的意願，球隊現階段會以備戰季後賽為重。

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