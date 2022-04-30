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3人衝百盜 陳傑憲亮燈M10

2022/04/30 05:30

陳傑憲（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕陳傑憲前天對樂天桃猿進帳3次盜壘成功，距離生涯百盜正式亮燈「M10」，以他前2季都有20盜的實力，很有機會在下半季開打後達陣，他不諱言，這是今年的重要目標之一，但會按部就班完成。

陳傑憲前天7打數3安打1打點，安打23支、打擊率0.333都是統一開季最優，分別衝上聯盟第3、第6，還演出生涯首次單場3盜，進職棒7年累計90盜，若達成100盜將是中職第26人、統一隊史第7人（未納入在興農牛達成的張泰山）。

陳傑憲與陳晨威（86次）、林立（76次）是本季最有機會達成生涯百盜的3人，有單季40盜實力的陳晨威甚至可能「超車」陳傑憲，他認為，生涯百盜是很重要的個人紀錄，既然只差10次當然要拚，只要保持健康穩定出賽，今年一定可以達成。

統一前天單場9盜壘追平聯盟紀錄，帶頭衝鋒的陳傑憲指出，主因在於霸林爵的投球動作比較大，也很少看管一壘跑者，被盜壘的機率相對比較高，「中職捕手抓盜壘的能力其實不錯，張閔勛真的盡力了，後面上來的豪勁，因為動作小很多，我們就沒再跑了。」

統一跑者昨天很安分，1次盜壘都沒嘗試，陳傑憲說，教練團考量球隊快凌晨4點才回到台南，希望大家這場好好休息，避免因為頻繁跑動造成受傷，因此並未下達盜壘戰術，「我是很想跑啊，可是大腿有點緊繃，還是小心一點。」

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