悍將今起13天11戰 救火隊降臨

郭俊麟（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍受疫情侵襲，今起澄清湖3連戰順延，富邦悍將完全沒有受惠，本週要打聯盟最多的5場比賽，今晚強碰中信兄弟魔王級洋投泰迪，明天則要跟聯盟龍頭樂天桃猿打3戰系列賽，本季首次連勝之路宛如「天堂路」。

中信今晚意外推出泰迪對上富邦，本季首度投1休4上陣，主因除了前役僅投61球，5日兄弟對味全賽事延期，本週剩下4場，更能專心對富邦搶3連勝、本季第10勝。泰迪本季已對富邦投2場7局優質先發，生涯對戰4勝0敗，防禦率僅1.37，不知輸球為何物。

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9日補賽戰猿 郭俊麟待命

富邦考驗不只如此，由於9日週一要跟樂天桃猿進行補賽，今起13天要打11戰，先發輪值必須找尋新戰力，本季尚未在一軍登板的郭俊麟將是補賽先發候選，他在30日二軍才用86球吃完5局，猛飆6K無失分，可望在這2週的「地獄賽程」扮演救火隊。

悍將接下來兩週賽程滿檔。（資料照）

富邦至今僅拿3勝，每1勝分別歷經3、5、7連敗的「恐怖巧合」，尚未嚐過連勝滋味，前天好不容易止敗，就等守備到位，富邦近7場守備都有失誤，僅6場沒有非自責分，且連4場至少2次失誤，今起4戰碰上善用戰術的中信和樂天，做好守備才有機會連勝。

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