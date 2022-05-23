相隔638天開轟 王勝偉意料外

悍將王勝偉（中）相隔638天再開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕繼前天暌違1084天的單場MVP，富邦悍將王勝偉昨再轟出相隔638天的全壘打，他表示開轟當然很開心，更開心的是全隊並肩作戰拿下勝利，希望能保持好狀況，繼續贏下去。

跑到二壘還先停下來

王勝偉第2局首度站上打擊區，就給本季初登板的樂天桃猿先發投手莊昕諺震撼教育，轟出左外野兩分砲，繼2020年8月22日再度開轟。不過，王勝偉不知道球會飛出全壘打牆，跑到二壘後停了下來，看到裁判做出全壘打手勢才開始英雄式繞壘。

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王勝偉表示，最近有幾次打得很紮實，但是球沒有飛出去，因此雖然這一球確實擊中球心，沒有預期會是全壘打，跑到二壘時裁判也叫他先停下來，「全壘打是效率最高的得分方式，能夠全壘打都非常開心，但比起個人成績，更在意的是能幫助到球隊。」

3連戰敲6安 系列賽MVP

在這次3連戰之前，王勝偉打擊率0.185，15場比賽只打下1分打點，最近3場則是火力全開，10打數擊出6支安打、1支全壘打，打下8分打點。富邦能夠橫掃戰績排名第1的樂天，王勝偉堪稱系列賽MVP。

除了場上貢獻，王勝偉也會和葉竹軒等資深球員隨時提點年輕球員，他表示，年輕球員比較容易因為打得好或不好而失去專注度，自己和葉竹軒就是協助教練團把專注度抓回來。

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