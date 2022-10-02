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亦獅亦友 唯武獨尊

2022/10/02 05:30

TAKE在引退式尾聲被全隊簇擁拋起。（記者李惠洲攝）

台南球場昨不但外野草皮上繪出「55」向潘武雄致敬，統一獅全員也穿上55號「武」式戰袍，在這個特別的「武神之夜」，大家都「武」話要說。

他值得最隆重的引退

林岳平：潘武雄不論是人格特質或對球隊的貢獻，都值得最隆重的引退，他對每一場比賽、每一個打席都非常專注當下，如果沒有打好，就執著在如何擺脫失敗的經驗，拚勁和精神值得後輩學習。

我倆是家人是兄弟

潘威倫：能夠擔任潘武雄引退賽先發投手，我非常榮幸，我們從小在同一個村子長大，一路從國小、國中、高中到職棒都一起打球，不只是朋友，更是家人、兄弟的感覺。

最佩服代打功力

陳鏞基：潘武雄的打擊能力當然沒話說，最佩服的是他的代打功力，代打只有1次機會，如果是在比賽後段，經常對上對方的最強終結者，潘武雄仍然有很高的成功率，除了技術，抗壓力更是不簡單。

難忘2020爭霸喊話

陳傑憲：潘武雄對於學弟的請教不藏私，但並不常主動對球隊講話，印象最深刻的是2020年總冠軍賽，在球隊落入1勝3敗的逆境時，潘武雄對大家說了很多，平常不常講話的大學長跳出來，非常激勵人心，最後能夠逆轉封王，他的打擊和精神講話都是關鍵。

因雨延賽的獅悍戰

丘昌榮：今年有1次在新莊球場的比賽因雨順延，在其他人都離開球場後，潘武雄還在練打，有這種精神，難怪可以打到現在，退休雖然可惜，期待他把經驗傳承給年輕選手。

（文：記者吳清正，圖：記者李惠洲）

台南球場本壘後方特製「武」字樣，外野草皮也有數字55。
（記者李惠洲攝）

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