林書豪重拾職感 12日人氣拚魔獸

林書豪（左）正式加盟高雄鋼鐵人隊，從球隊總經理高景炎手中接過7號球衣。（記者李惠洲攝）

加盟PLG鋼鐵人 首戰對決夢想家

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄鋼鐵人昨在高雄萬豪酒店為林書豪舉行加盟記者會，受到防疫規定影響，林書豪戴著口罩出席，他除了大方分享來台打球的心路歷程，也親自公布首秀時間，若無意外將在週日對台新夢想家之戰上場。

34歲的林書豪過去曾在NBA掀起「林來瘋」，受到全球球迷矚目，但之後幾年表現起伏，在2019年隨暴龍拿下總冠軍後，為延續籃球路前進中國CBA。

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鋼鐵人林書豪的週邊商品琳瑯滿目。（記者李惠洲攝）

CBA時期失熱情 返台加盟轉捩點

雖然林書豪一度到NBA發展聯盟，但在無法回到NBA下，他選擇再戰CBA。只是受疫情所擾，比賽閉門進行，加上他曾確診又面臨上場時間縮減問題，各種不順遂消耗他的熱情，他說：「這幾年經歷了沒有觀眾的比賽，很久沒有職業球員的感覺了，所以做了決定加盟鋼鐵人。」

隨著年紀增長，林書豪認為，打球的目的變得不太一樣，「年輕時想證明自己或贏得冠軍，但現在我想打有意義的籃球，想專注去幫助下一代的球員。」

林書豪日前已隨隊練球一次，出色身手獲得主帥鄭志龍讚賞，「他的加入讓球的流動變得更好，也帶動人的流動，球隊節奏變得完全不一樣，讓大家開了眼界。」屆時首秀將視他的體能狀況決定上場時間，能維持效率就多打，而未來他會以控球後衛為主。

港都週日瘋籃 T1魔獸作客海神

林書豪加盟PLG前，前隊友「魔獸」霍華德已提早一步來台加入T1桃園雲豹，掀起魔獸熱潮。而林書豪台灣職籃首秀當天，雲豹也將作客高雄海神，兩人將在港都比拚人氣。

林書豪說，「霍華德來台灣打球是好事，希望台灣籃球文化可以越來越好，若有其他NBA球員來也很好。」他加碼爆料，其實有其他NBA前隊友對PLG很感興趣，還傳訊息向他投石問路。

林書豪

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