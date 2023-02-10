本報專訪》林益全新獅上架 保住喬治壓歲錢

林益全的妻子林家嘉、就讀小三的女兒「小蝦米」以及讀小一的兒子「喬治」，是他最重要的後盾也是頭號應援團。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／專訪〕「把拔，你是不是沒工作了？那我的一千塊壓歲錢可以先給你。」今年化身「統一神全」的林益全在高雄家中接受本報專訪，他透露當時和富邦悍將結束賓主關係，自己和小兒子的一段對話，覺得好笑又貼心。如今在妻子林家嘉的鼓勵後，他以正面心態重新出發，也希望能達成父母的心願，把家中另一面櫃子的獎座繼續堆高，也把身價再拚回來。

林益全轉戰獅隊迎接職棒生涯第二春，期待把身價再拚回來。

（記者李惠洲攝）

被前東家貶低 首度透露挫折

林益全去年季後未被富邦悍將放入保留名單，當時引發球迷熱議，談及去年12月底和富邦領隊林華韋碰面，「當天和老婆一起跟校長見面，他只跟我說謝謝這幾年對富邦的貢獻、辛苦了，如果有其他球隊提出更好的條件，球團也會祝福。」林益全坦言當時和妻子離開球場搭高鐵回家，其實心情異常冷靜，「只是在那個時間點，還不清楚究竟球隊是要我轉職，或是有意簽回，因為當天都沒有講。」

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後來和富邦的談約，林益全就交由經紀人處理，當他知道球團開出月薪不到20萬的續留價碼時，坦言當下反應是：「怎麼差那麼多！」也表示滿挫折的，畢竟努力了10多年，「為什麼只有1年的失敗，就會是這樣的結果。」

無合約空窗期 感謝妻子鼓勵

一直到今年1月18日確定轉披獅袍的這段期間，林益全特別感謝2012年結縭至今的林家嘉，「她說打不好，就勇敢面對，哪裡跌倒就從哪裡站起來，她就一直很正面的鼓勵我，每天好像放著錄音帶一樣，我也很感謝她把所有重心都放在我們三個『小朋友』身上。」兩人育有就讀小三的女兒「小蝦米」和小一的兒子「喬治」，林益全認為自己就像另一個「小朋友」，受到妻子悉心照顧。

林益全最後決定從「獅」出發，除了感受到球隊開出月薪25萬、激勵獎金100萬的誠意，也是想有時間能多陪伴在高雄老家的父母，還笑說：「小朋友知道我要加入統一後，還問我那在哪裡？我說在台南啊，他們就大喊：『耶，以後可以常去看阿公阿嬤了。』」林益全也透露，之前喬治擔心他失業沒有錢，還說要少吃幾隻雞腿，而且願意把存起來的壓歲錢拿出來，但笑說：「不過他有說，要記得還喔！」

拚回應有身價 附帶獎座使命

如今林益全找到有機會肯定自己的新舞台，他也希望能完成父母及妻子的期望，「我爸媽之前就開玩笑說，『你不是說獎座要再堆上去，這幾年的進度有點慢喔！』」因為家中有專門放獎座的大櫃子，其中一個已經放滿，另一個目前戰利品有點少，他還被父母虧說：「這裡已經空一陣子了，現在只能擺球。」林家嘉則補充，中職這兩年的獎座都換新款，「我們家的都是舊版獎座，你今年要好好努力喔！」

林益全近年成績

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