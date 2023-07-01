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獅1投2野拚亞運 餅總燒腦備案

2023/07/01 05:30

戴培峰（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕棒協昨公布杭州亞運棒球台灣隊24人名單，中職有8位球員被徵召，以上半季剛封王的統一獅3人最多，總教練林岳平認為，打國際賽是選手生涯另一階段的重要經歷，球隊會盡快找出3人缺陣期間的備案。

統一有古林睿煬、林安可、林子豪入選，林岳平指出，林子豪原本不在名單內，被徵召讓他比較意外，這1投2野都是球隊重要戰力，對下半季可能會有影響，但打國際賽可以增加不一樣的人生經歷，對選手生涯是好事，「希望他們拿到金牌！」

林岳平表示，球隊會趁上半季結束找出3人的備案，由於下半季先發輪值仍會倚重4名洋投，林子崴在古林離隊期間的角色可能就比較吃重，19歲左投林詔恩也許是第4位本土先發投手，「古林不在的那3週，看他能不能上來頂個1、2場。」

張進德可望替補戴培峰

富邦悍將有戴培峰、申皓瑋僅次於統一獅，總教練丘昌榮不諱言，亞運期間正值下半季關鍵期，兩人都是主要戰力，對球隊當然有影響，「這是兩難，被列管一定要去，培峰有兵役問題，各隊都有相同的狀況。」

針對兩人缺陣期間的替補人選，丘昌榮表示，相較於外野的選項較多，捕手除了姚冠瑋、蕭憶銘，希望張進德屆時已傷癒復出，「他7月5日會去醫院檢查，如果沒有問題，就會先在二軍打復健賽，順利的話9月底前應該可以回來。」

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