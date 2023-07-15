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代打仙拚仙 林泓育滅兄弟威風

2023/07/15 05:30

蘇緯達8局下敲出生涯第8支代打全壘打，追平林智勝紀錄。（記者廖耀東攝）

猿第10局打爆呂彥青

林泓育10局上代打敲出勝利打點，也開啟7局大局猛烈攻勢。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕雖然中信兄弟蘇緯達在8局下代打開轟追平聯盟紀錄，也將戰線拉到延長賽，無奈10局上樂天桃猿單局灌進7分，包括代打林泓育敲出勝利打點，最終兄弟以2：9輸球，也讓樂天拿到下半季首勝。

樂天上半季先盛後衰無緣拿到季冠軍，下半季旗開得勝，總教練曾豪駒說，「這一勝對整體士氣有所提升，希望可以帶給球迷不同於上半季的感受。」

蘇緯達代打轟追平紀錄

兄弟靠蘇緯達代打敲出追平陽春砲，將比分扳成2：2，是他個人生涯所轟出的第8支代打全壘打，追平林智勝所保持的聯盟紀錄。

樂天在延長賽攻勢猛烈，單局打了11人次敲出7支安打灌進7分奠定勝基，兄弟守護神呂彥青只投0.2局被敲失5分承擔敗投。林泓育10局上代打二壘安打敲回第3分，獲選單場MVP。

林泓育生涯代打的打擊率高達3成71，打下20分打點，火力絲毫不遜「代打之神」蘇緯達；林泓育表示，呂彥青的球不好打，只要壘上有人上場代打，他揮擊就會更積極，和先發出賽的想法不太一樣。

今年上半季兄弟先得分場次的勝率高達8成26，昨役首局靠詹子賢適時安打先馳得點，無奈先盛後衰，先得分超高勝率也宣告破功。

樂天強打林立因左腳大拇趾外翻和扭傷，6月7日下二軍，昨重返一軍戰線，3打數1安打帶有1分打點，貢獻2次犧牲短打，另一名傷兵陳冠宇也回到一軍，投1局沒掉分進帳1次中繼成功。

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