T1》從頭組軍 台新意外只選2人

張兆辰（左二）、簡賀宇（中）與台新育樂副董事長林尚愷（右二）、總經理林祐廷（左一）等人合影。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕從零開始的台新昨在T1聯盟選秀會的操作令人意想不到，除了只挑2人，補進的人選也未在外界預期內，被探花籤挑中的台師大前鋒張兆辰自己都直呼很意外。

張兆辰在首輪第三順位被台北台新選中。（記者陳志曲攝）

台新上月宣布承接台啤英熊第三季的參賽權，但包括球隊隊名、隊徽、球隊組成都成謎，一般預料他們會透過昨天的選秀會大力補強，最終只用第三順位挑中張兆辰、第四順位選進世新大學後衛簡賀宇。

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首位新秀張兆辰 唱名時被嚇到

成為台新隊史首位新秀的張兆辰坦言，沒料中這麼快中選，唱名時都被嚇到，他表示，自己也不清楚台新狀況，但會透過暑假精進自我，才能立足職籃戰場。

台新：積極佈局 已有8名好手

對於選秀會的選才方針，台新育樂總經理林祐廷表示，主要考量為球員潛力，此行有達成預設目標，此外，他也解釋，球隊早已積極佈局，透過自由市場找來丁聖儒、林宜輝、陳文宏、張耕淯、曹薰襄，並透過交易選秀權從台啤雲豹換來黃聰翰，現在陣中已有8名球員。

林祐廷透露，台新主場為台北市和平籃球館，至於管理階層及教練團也在積極佈局中，預計8月底會一併對外揭曉球隊完整面貌。

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