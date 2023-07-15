晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T1》從頭組軍 台新意外只選2人

2023/07/15 05:30

張兆辰（左二）、簡賀宇（中）與台新育樂副董事長林尚愷（右二）、總經理林祐廷（左一）等人合影。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕從零開始的台新昨在T1聯盟選秀會的操作令人意想不到，除了只挑2人，補進的人選也未在外界預期內，被探花籤挑中的台師大前鋒張兆辰自己都直呼很意外。

張兆辰在首輪第三順位被台北台新選中。（記者陳志曲攝）

台新上月宣布承接台啤英熊第三季的參賽權，但包括球隊隊名、隊徽、球隊組成都成謎，一般預料他們會透過昨天的選秀會大力補強，最終只用第三順位挑中張兆辰、第四順位選進世新大學後衛簡賀宇。

首位新秀張兆辰 唱名時被嚇到

成為台新隊史首位新秀的張兆辰坦言，沒料中這麼快中選，唱名時都被嚇到，他表示，自己也不清楚台新狀況，但會透過暑假精進自我，才能立足職籃戰場。

台新：積極佈局 已有8名好手

對於選秀會的選才方針，台新育樂總經理林祐廷表示，主要考量為球員潛力，此行有達成預設目標，此外，他也解釋，球隊早已積極佈局，透過自由市場找來丁聖儒、林宜輝、陳文宏、張耕淯、曹薰襄，並透過交易選秀權從台啤雲豹換來黃聰翰，現在陣中已有8名球員。

林祐廷透露，台新主場為台北市和平籃球館，至於管理階層及教練團也在積極佈局中，預計8月底會一併對外揭曉球隊完整面貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。