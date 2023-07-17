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龍軍炸13安 兄弟連5敗

2023/07/17 05:30

劉基鴻昨雙安演出，本季47分打點獨佔聯盟第1。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍新洋投錡龍克服剛開賽的不穩，並獲得隊友13支安打的火力支援，包括李凱威演出猛打賞，打下2分打點，以6：2擊敗中信兄弟。味全下半季二戰全勝，跨上、下半季3連勝，中信慘遭5連敗。

味全新洋投錡龍先發5局失2分，拿下中職首勝。（記者林正堃攝）

錡龍首勝到手

還在適應酷暑

錡龍第1局被擊出3支安打失2分，2局起有效壓制中信打擊，投到5局結束只再被擊出2支安打，最多被上到二壘，以5局失2分的內容拿下中職生涯首勝。

味全總教練葉君璋表示，錡龍上半季最後一週初登板後，間隔2個星期下半季才開始，可能是太久沒有比賽，一開始投得不太順，但是他畢竟是有經驗的投手，很快就調整回來，雖然沒有投出三振，重要的是能拿到出局數。

錡龍表示，沒有遇過季中休息這麼久，第1局有點狀況外，但還是信任捕手蔣少宏的配球，很感謝蔣少宏帶他走出危機，第2局起稍微修正投球動作，讓出手更順暢，終於能夠投出想要的球。

錡龍表示，很高興拿下來台灣的第1勝，尤其是現場有這麼多球迷，讓他非常亢奮，除了球迷的熱情，台灣酷熱的天氣也讓他印象深刻，還需要加強適應。

劉基鴻47打點

超車登打點王

味全先發9人只有吉力吉撈無安打，除了李凱威打出最多的3支安打，劉基鴻2安打、2打點，本季47分打點超越原本並列領先的統一獅蘇智傑，再度獨佔第1；張政禹生涯首度單場擊出2支二壘打，其中第4局的二壘打是隊史第2000支。

中信詹子賢第5局擊出安打，將連續上壘場數推進到21場，打破個人單季連續上壘紀錄，並追平2020年10月13日至21年4月5日的生涯連續21場上壘紀錄。

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