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小薇玩出名堂 英吉利海峽大滿貫

2023/07/18 05:30

謝淑薇生涯大滿貫女雙冠軍

休兵1年半復出

史崔可娃（左）與謝淑薇締造大滿貫最年長女雙冠軍紀錄。（美聯社）

法網溫網手到擒來

謝淑薇（左）再次上演非種子驚奇，順利拿下溫網女雙冠軍。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃昨於溫布頓網球錦標賽女雙決戰，展現絕佳默契，以7：5、6 ：4力退近況甚佳的第3種子梅騰絲（比利時）／亨特（澳洲），第二度在溫網封后，自由不羈、抛開壓力的小薇，復出就完成接連包辦法網、溫網的「海峽大滿貫」，職業生涯再添傳奇。

女雙合齡74歲

大滿貫最年長奪冠紀錄

年紀加總74歲的謝淑薇／史崔可娃也超越2011年美網的胡珀／蕾蒙，成為大滿貫史上最年長的女雙冠軍搭檔。復出短短3個月就回升至女雙世界排名第11的小薇，透露與老戰友重返榮耀的秘訣：「放輕鬆，好好享受一切！」

當上新手媽媽的史崔可娃，為了溫網「最後一舞」找小薇幫忙，當時她帥氣回覆：「沒問題，就讓我們玩得開心。」如今這對非種子拍檔談笑用兵，不但再度領取獎盃，也共享溫網冠軍獎金60萬英鎊（約2496萬台幣）。

「我對於回歸賽場不會期望太多，這幫助很大。」休兵1年半的謝淑薇透露，這些年來習慣了不受拘束，無論生活或出賽都喜歡自由自在，只做出最適合自己的安排，以避免無謂壓力困擾，這正是她能在球場上保持高度專注，締造本季大滿貫女雙12連勝，及溫網跨季18連勝的關鍵。

生涯累計6座大滿貫女雙金盃的謝淑薇，也是繼2003年日本名將杉山愛之後，第二位跨越英吉利海峽，完成女雙「海峽大滿貫」的亞洲球員，接下來北美賽季的表現備受期待。

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