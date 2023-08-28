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亞運》鄭浩均被情蒐 還有隱藏殺招

2023/08/28 05:30

南韓情蒐人員昨也出現在洲際球場。（記者林正堃攝）

很想對決日韓 保持平常心

兄弟鄭浩均（見圖，資料照）下月將出征亞運，不諱言很想對決日韓。

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均下個月將出征亞運，24日在南韓情蒐面前繳出6局無失分好投，更以「看到我名字就害怕」的霸氣宣言引發熱議。他不諱言很想丟日韓，儘可能把自己準備好。

今年中職兩大王牌鄭浩均和古林睿煬參加亞運，有職棒教練看好鄭浩均扛台灣隊王牌並迎戰南韓，「對南韓要有好的變化球，鄭浩均有速球，還有能製造揮空的變化球，本季穩定性不錯。」中信總教練彭政閔也笑說，「是有風聲他投南韓嗎？不然怎麼情蒐會來看他。」

鄭浩均認為，古林的直球速度和轉速都略勝他一籌，每個人強項不一樣，過去自以為最擅長的是變化球和控球，現在就是讓各項數值平均一點，「當打者注意某些球種，我還有其他殺招可以解決。」

台灣隊亞運最大勁敵無疑是日韓，鄭浩均坦言這兩國都滿想投的，也會保持平常心，「亞運張力比中職例行高，有辦法拿出80、90分的表現就很不錯了。」

鄭浩均從年初準備經典賽就提早開機，本季連同一、二軍已投90局，還要出征亞運，他直呼是很漫長的賽季，但體能方面已做很多功課。

南韓以總教練柳仲逸為首的情蒐大軍上週馬不停蹄，奔波台南和洲際球場，現場情蒐鄭浩均和林立，昨也首度看見林安可先發上陣，野手部分剩下林子偉和林子豪還沒機會觀察。

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