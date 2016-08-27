奧運》肯亞奧會亂搞一通 官員回國遭逮捕
2016/08/27 13:59
〔體育中心／綜合報導〕據美聯社消息，肯亞警方今天以國家代表團管理過失相關的罪名，將肯亞奧會3名官員正式逮捕歸案。肯亞奧會秘書長保羅（Francis K. Paul）被拘留在奈洛比的穆泰加警局，不具名的其中一名警員表示，警方也不准對媒體透露任何細節。
肯亞奧運代表團。（資料照，法新社）
肯亞奧運代表團領隊索伊（Stephen Arap Soi）與發言人查查（James Chacha）也在今天於喬莫肯亞塔國際機場遭逮捕。雖然仍有少數肯亞選手與他們兩人搭同班飛機回國，但是大多數選手在選手村關閉後被留在巴西，這觸怒了肯亞政府。
體育部長瓦利歐。（資料照，法新社）
肯亞政府昨宣布強制解散奧會，體育部長瓦利歐（Hassan Wario）痛斥：「代表團在參加奧運前後問題叢生，讓許多國內的運動員們士氣受挫。」發生的問題包括新的禁藥醜聞、田徑名將坎波伊（Ezekiel Kemboi）比賽時失格、遺失飛機票，諸多抱怨之中還包括了遺失贊助商給的團服。
儘管如此，肯亞奧運代表團在里約寫下歷屆以來最佳成績，贏得6面金牌、6面銀牌、1面銅牌。肯亞政府没有因為好成績而保住奧會，出國比賽惹的風波成為解散的主因。
相關新聞
- 奧運》省機票錢「相忍為國」？ 肯亞代表團滯留里約住貧民窟 - 自由體育
- 奧運》興奮劑醜聞頻傳 IOC考慮把舉重項目趕出門
- 奧運》波蘭選手賣掉銀牌 幫助3歲童治療癌症
- 奧運》印度馬拉松女選手沒水喝 田協：她自己不要的
- 奧運》美國女足門將稱對手膽小鬼 遭足協禁賽半年
推薦新聞
-
奧運》肯亞奧會亂搞一通 官員回國遭逮捕2016/08/27 13:59
-
MLB》賽爾燃燒120球飆14K 悲情吞下2度完投敗2016/08/27 12:13
-
MLB》王建民有功 皇家牛棚寫50年紀錄2016/08/27 10:50
-
加拿大女子公開賽》艾莉雅第2回合躍居領先 台將李旻、程思嘉進決賽2016/08/27 10:46
-
MLB》牛棚連41.1局無失分 皇家近12場11勝2016/08/27 10:29