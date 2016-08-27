奧運》肯亞奧會亂搞一通 官員回國遭逮捕

〔體育中心／綜合報導〕據美聯社消息，肯亞警方今天以國家代表團管理過失相關的罪名，將肯亞奧會3名官員正式逮捕歸案。肯亞奧會秘書長保羅（Francis K. Paul）被拘留在奈洛比的穆泰加警局，不具名的其中一名警員表示，警方也不准對媒體透露任何細節。

肯亞奧運代表團。（資料照，法新社）

肯亞奧運代表團領隊索伊（Stephen Arap Soi）與發言人查查（James Chacha）也在今天於喬莫肯亞塔國際機場遭逮捕。雖然仍有少數肯亞選手與他們兩人搭同班飛機回國，但是大多數選手在選手村關閉後被留在巴西，這觸怒了肯亞政府。

體育部長瓦利歐。（資料照，法新社）

肯亞政府昨宣布強制解散奧會，體育部長瓦利歐（Hassan Wario）痛斥：「代表團在參加奧運前後問題叢生，讓許多國內的運動員們士氣受挫。」發生的問題包括新的禁藥醜聞、田徑名將坎波伊（Ezekiel Kemboi）比賽時失格、遺失飛機票，諸多抱怨之中還包括了遺失贊助商給的團服。

儘管如此，肯亞奧運代表團在里約寫下歷屆以來最佳成績，贏得6面金牌、6面銀牌、1面銅牌。肯亞政府没有因為好成績而保住奧會，出國比賽惹的風波成為解散的主因。