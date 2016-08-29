羽球》奧運沒奪金失望 李宗偉不排除換身分再戰
2016/08/29 21:18
李宗偉（右）（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大馬球王李宗偉於最新世界排名穩坐第一，里約奧運三度決賽抱憾吞銀，2020東京奧運屆時又將是38歲高齡，能否再出賽甚至宣布退役，李宗偉的一舉一動都是媒體和球迷的焦點。
李宗偉和宿敵林丹2008北京奧運、2012倫敦奧運二度決賽交手都以銀牌作收，好不容易今年里約奧運準決賽終於拿到重要的勝利，隔天決賽卻遭諶龍直落二，連3屆當銀牌老二。李宗偉坦言，結束里約奧運回國前非常失望。
李宗偉表示，里約奧運決賽一度領先，雖然自己表現好，但諶龍發揮得更佳，「得不到最想要的金牌，始終還是困擾著我。我還是得接受，我確實很失望，但失望的不只我，全大馬人民都一樣失望。」
2020東京奧運將滿38歲，外界猜測李宗偉再戰機會不高，李宗偉僅說，屆時若需要他幫忙的項目都會盡力去幫，不侷限於羽球，特別是協助提升士氣，是否以另一種身分效力語帶保留。
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