射箭》走出八仙塵爆陰影 喻妍毓摘女團金牌

睽違兩年再度搭檔，喻妍毓（右起）和林詩嘉、譚雅婷感情更昇華，談笑用兵在全國理事長盃女團奪金。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕105年全國理事長盃射箭賽，女子反曲弓團體賽金牌得主由中華大學抱走，值得一提的是，陣中除了譚雅婷、林詩嘉為里約奧運銅牌國手，隊友喻妍毓則是去年八仙塵爆傷者，三人曾在2014年世界大學錦標賽摘下團體銀牌，如今睽違2年再度合體。

由譚雅婷、林詩嘉、喻妍毓組成的中華大學，在決賽以局點6：2擊敗國體大林佳恩、林芝渝、藍巧如，沒有意外地拿下本屆女團金牌。

其實這場勝利得來不易，因為喻妍毓在去年6月八仙塵爆事件後，歷經漫長的復健期，加上譚、林之後都為了奧運備戰，這組一路從富禮國中到中華大學的學姊、學妹，始終無法再有緣搭檔出賽。

由林詩嘉（右起）、譚雅婷、喻妍毓組成的中華大學奪下全國理事長盃女團金牌。（記者林宗偉攝）

這3人組合恰好都差一個年級，林詩嘉最長、譚雅婷次之，喻妍毓最小，如今再度搭檔，女將們都表示，意義很特別，林詩嘉表示，其實去年在光州世大運的時候，就一直鼓勵學妹，不管什麼比賽都要跟著我們，「現在終於到位了，很棒！」

譚雅婷表示，從世大錦摘銀後，三人各自有不同的歷程，現在能夠再次搭檔，真的很感動，因為大家都是為了射箭而努力。

喻妍毓也開玩笑表示，跟兩個奧運國手同隊壓力真的蠻大，但學姊們都很照顧，就算她狀況不好，獲得都是滿滿的鼓勵，不過被問到最有印象的加油話語是什麼？三人異口同聲引用教練的話說：「就是射給它爽！」

睽違兩年再度搭檔，喻妍毓（右起）、譚雅婷和林詩嘉感情更昇華，在全國理事長盃女團奪金。（記者林宗偉攝）