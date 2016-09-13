NBA》魏德自爆怪癖：只有詹皇能幫我點餐
2016/09/13 10:44
魏德與詹姆斯情同手足。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕眾所皆知，「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）與「皇帝」詹姆斯（LeBron James）兩人情同手足，這對組合曾攜手為熱火締造二連霸紀錄，近來魏德受訪時笑稱，「點餐時，我相信詹姆斯勝過我老婆，他知道我品味！」
魏德近來接受美食雜誌《Food and Wine》採訪，他說：「我老婆會讓我有驚喜感亂點一通，但LeBron知道我愛吃什麼，總是點得很符合我胃口！」
閃電俠今夏離開效力13年的熱火，選擇加盟家鄉球隊公牛，魏德趁著開季前的假期，積極擴展投資的葡萄酒事業，「和好友們聊天來杯紅酒總是很不錯的，我非常享受啊！酒本身就是很棒的話題。」
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