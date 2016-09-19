鐵人》放棄爭冠 英國兄攙弟感人進終點（影音）

The 2016 WTS season ends in a dramatic fashion. What. A. Year. #WTS2016 pic.twitter.com/nvqNrrI13D — World Triathlon （@worldtriathlon） 2016年9月19日

〔記者卓佳萍／綜合報導〕英國知名鐵人布朗李兄弟檔，今天參加墨西哥世界鐵人系列賽，弟弟強尼（Jonny Brownlee）原居領先位置，卻在終點前700公尺，一度體力不支，瀕臨暈倒，哥哥阿里斯泰一路攙扶著弟弟，抵達終點前，推了弟弟一把，讓他拿下亞軍，自己則是收下第三名，阿里斯泰感人舉動，讓網友大為讚賞，該影片也被不斷分享。

阿里斯泰是里約奧運金牌，但這場世界賽，弟弟強尼掌握奪冠機會，不料最後體力透支，他最後在哥哥攙扶下，一跛一跛地走向終點處，阿里斯泰把好成績留給弟弟，他在終點前推了胞弟一把，弟弟獲得亞軍積分。

阿里斯泰表示，今天如果同樣事情發生在別的選手身上，他也會義不容辭地去幫助對方，「如果沒有扶著他，會發生更危險的情況。」

哥哥阿里斯泰一路攙扶著弟弟，抵達終點前，推了弟弟一把，讓他拿下亞軍。（取自每日郵報）