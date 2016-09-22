桌球》江宏傑帥又尊重小愛 日主播：變成他的粉絲
2016/09/22 08:07
江宏傑與福原愛。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕奧運國手江宏傑和日本桌球天后福原愛，昨連袂在東京召開記者會，證實兩人已在9月1日登記結婚。記者會後，日本電視台反覆報導「傑愛」，甚至因為小愛成為台灣媳婦，探討台灣的習俗或婆媳關係。
據《中央社》報導，江宏傑與福原愛開完記者會後，日媒不僅快報報導，下午也花很多時間反覆報導，有電視台男主播說，「感覺江宏傑很尊重小愛，江宏傑超帥的，我都變成他的粉絲了。」
江宏傑與福原愛登記結婚後，可能於年底回台灣舉辦婚禮，日本媒體也開始報導台灣的婚禮習俗。還有日本的媒體人好奇，「台灣的婆婆是否要求一定要會煮哪道菜？」台灣人則回答，以前會看是否有辦一桌的能力，但現在不至於要求太高。
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