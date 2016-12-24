台日青棒賽》成晉、江坤宇各打下2分 平鎮力克奈良
2016/12/24 17:33
平鎮戴培峰五局敲出第二分打點。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台中報導〕馬自達台日高中棒球菁英對抗賽今天開打，黑豹旗冠軍平鎮高中江坤宇和成晉各打下2分，以7:5力克春季甲子園冠軍智辯學園為主體的奈良明星隊。
擔任開路先鋒的江坤宇1局下率先安打，靠著成晉的高飛犧牲打跑回平分，第2局再打出飛越左外野手的2分打點三壘打，取得3:1領先。
平鎮先發投手朱益生第1局被擊出3支安打失1分，第3局投出四壞球後，被擊出3支安打再失3分，奈良以4:3超前，下半局平鎮也靠著四壞球上壘後攻下追平分。
第5局平鎮攻勢再起，成晉和戴培峰安打各得1分，再以6:4領先。
奈良擊出11支安打比平鎮還多，曾經來台參加U12世界少棒賽的福元悠真演出單場3安打的猛打賞，打下1分打點，但日本球隊自豪的守備出狀況，發生3次失誤，造成為四分非自責分成為敗因。
平鎮先發朱益生。（記者廖耀東攝）
日本奈良明星隊先發古川響輝。（記者廖耀東攝）
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