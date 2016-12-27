NBA》敵不過血栓 波許告別職涯剩44天

波許因血栓問題嚴重，生涯恐就此終結。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火隊明星前鋒波許（Chris Bosh）近2季深受血栓侵蝕困擾，迄今仍未通過球團體檢，即使積極接受治療，仍無法回到場上，按照規定，這位11度明星前鋒，生涯開始倒數，僅剩下最後的44天。

NBA明文規定，如果醫生經評估檢查後，依舊判定波許抱病上場有危及性命的疑慮，而且不能在2017年2月9日前回到場的話，聯盟有權利強制執行退休，若以台灣時間算起，波許距離退休倒數僅有44天。

先前《Yahoo》權威記者Adrian Wojnarowski的報導指出，波許與熱火球團間有極大裂痕，尤其與總管「油頭」萊利（Pat Riley）的溝通更是惡劣，「萊利跟球員之間，已經很久沒有良性的雙向溝通，雙方關係簡直降至冰點，極不樂觀。」

目前NBA仍無球隊願意冒著風險接手波許的合約，本季波許的薪水高達2300萬美元（約7億新台幣），若最終波許未能如願復出，熱火隊將有資格清除波許佔據的2300萬薪資空間，但球團仍得執行合約內容，付給波許剩下的合約薪水。

波許曾與詹姆斯（LeBron James）、魏德（Dwyane Wade）兩人組成熱火「LCD」連線，三人率領球隊在2012、2013年完成總冠軍二連霸。波許生涯場均數據為，19.2分、8.5籃板、2助攻、1火鍋。