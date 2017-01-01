桌球》江宏傑談未來定居地 小愛回應令人一秒融化
2017/01/01 16:00
傑愛戀元旦在台北宴客。（記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣桌球好手江宏傑選在新年第一年與日本好手福原愛完婚，兩人記者會沒有開放提問，同一由主持人許展元發問，提到兩人未來定居地時，江宏傑表示，目前還在歐洲打聯賽，未來定居定會依工作決定，小愛在一旁甜蜜地說：「小傑在哪裡，我就在哪裡。」
江宏傑去年都在歐洲參加聯賽，他表示，等到未來工作地點確定才會決定住在哪裡，完成終身大事後，江宏傑預計1月3日將飛到捷克參賽。
今天晚上將宴請台灣體壇嘉賓與家人、友人，江宏傑表示，自己還蠻緊張的，希望一切順利，福原愛則說：「非常非常緊張，比打比賽還要更緊張。」兩人隨後相視而笑。
相關新聞
推薦新聞
-
桌球》傑愛戀婚宴小物 藏著首度曝光「啾啾」照2017/01/01 16:54
-
SBL Live》2017年首戰 金酒VS.富邦勇士2017/01/01 16:41
-
桌球》傑愛戀婚宴記者會 三位神秘嘉賓現身2017/01/01 16:03
-
桌球》超閃！傑愛戀婚宴記者會 全場十指緊扣（影音）2017/01/01 15:55
-
MLB》包爺身價慘跌 傳藍鳥從洋基找人替代他2017/01/01 13:49