桌球》江宏傑談未來定居地 小愛回應令人一秒融化

傑愛戀元旦在台北宴客。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣桌球好手江宏傑選在新年第一年與日本好手福原愛完婚，兩人記者會沒有開放提問，同一由主持人許展元發問，提到兩人未來定居地時，江宏傑表示，目前還在歐洲打聯賽，未來定居定會依工作決定，小愛在一旁甜蜜地說：「小傑在哪裡，我就在哪裡。」

江宏傑去年都在歐洲參加聯賽，他表示，等到未來工作地點確定才會決定住在哪裡，完成終身大事後，江宏傑預計1月3日將飛到捷克參賽。

今天晚上將宴請台灣體壇嘉賓與家人、友人，江宏傑表示，自己還蠻緊張的，希望一切順利，福原愛則說：「非常非常緊張，比打比賽還要更緊張。」兩人隨後相視而笑。