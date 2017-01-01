桌球》傑愛戀修成正果 好友搶見習婚禮、當乾爸（影音）
2017/01/01 20:58
〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球好手江宏傑元旦迎娶日本桌球球星福原愛，宴席星光熠熠，同為桌球好友的蔣澎龍、陳建安、黃聖盛齊聚一堂，其中陳建安加碼爆料自己是「來見習的」，黃聖盛則不改幽默口吻大喊「我要當乾爸！」
已屆40歲前輩蔣澎龍表示，看到江宏傑長大了，終於要成家立業，「祝福他長長久久、恩愛一輩子，希望他們早生貴子。」
蔣澎龍。（記者林正堃攝）
陳建安跟上祝福，甜賀傑愛戀百年好合、早生貴子，他還接著自爆，「我今天來學習的，之後換我辦。」不過目前還沒有計畫在何時娶妻。
陳建安。（記者林正堃攝）
而和江宏傑搭檔站穩台灣雙打的黃聖盛，對小傑大婚相當興奮，直向對方喊話「要趕快生小孩，我要當乾爸喔！」最後希望他們以後都像現在這樣幸福。
黃聖盛。（記者林正堃攝）
江宏傑、福原愛元旦台北完婚。（記者林正堃攝）
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