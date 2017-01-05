NBA》格林拿大三元 杜蘭特趁機酸魏少刷數據
2017/01/05 10:46
〔體育中心／綜合報導〕勇士前天（3日）以127：119擊敗金塊，格林（Draymond Green）繳出15分、13助攻、10籃板的數據，寫下本季個人第2次大三元。不料，賽後接受採訪時，杜蘭特除了讚賞隊友之外，還暗諷前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）打球只顧刷數據。
杜蘭特表示：「我所知道的一件事情是，格林最不在乎的就是大三元。」這句話也被外界解讀成暗諷魏斯布魯克，因為杜蘭特加盟勇士之後，魏斯布魯克成為雷霆王牌，頻頻打出大三元表現。
格林隨後補充，自己並不在乎個人數據：「那不是我在乎的，相信我，如果我在乎我就會多拿幾次大三元。我打出幾次了？一次還是兩次？只要我們贏球，我們就是支很棒的隊伍，不必刷數據。」
影音：杜蘭特說格林不在乎大三元
魏斯布魯克（左）、杜蘭特（右）。（資料照，USA Today）
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