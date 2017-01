NBA》格林拿大三元 杜蘭特趁機酸魏少刷數據

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕勇士前天(3日)以127:119擊敗金塊,格林(Draymond Green)繳出15分、13助攻、10籃板的數據,寫下本季個人第2次大三元。不料,賽後接受採訪時,杜蘭特除了讚賞隊友之外,還暗諷前隊友魏斯布魯克(Russell Westbrook)打球只顧刷數據。

杜蘭特表示:「我所知道的一件事情是,格林最不在乎的就是大三元。」這句話也被外界解讀成暗諷魏斯布魯克,因為杜蘭特加盟勇士之後,魏斯布魯克成為雷霆王牌,頻頻打出大三元表現。

格林隨後補充,自己並不在乎個人數據:「那不是我在乎的,相信我,如果我在乎我就會多拿幾次大三元。我打出幾次了?一次還是兩次?只要我們贏球,我們就是支很棒的隊伍,不必刷數據。」

影音:杜蘭特說格林不在乎大三元

魏斯布魯克(左)、杜蘭特(右)。(資料照,USA Today)