高爾夫》J.湯瑪斯力退松山英樹 SBS冠中冠高球賽奪冠

J.湯瑪斯。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017年美巡賽首役，SBS冠中冠高球賽，今天在夏威夷茂宜島落幕，美國好手J.湯瑪斯最後1回合尾盤及時穩住陣腳，以3桿之差的270桿贏得冠軍和122萬美元獎金（約台幣3939萬元）。

J.湯瑪斯前3回合都打出67桿，今天最後1回合繳出69桿。他打完前13洞時，已把領先差距擴大到5桿，最接近的是日本名將松山英樹。

沒想到282碼標準桿4桿的第14洞，松山英樹開球攻到果嶺前長草區，第2桿他打了一記精采的高拋球越過沙坑上了果嶺，球慢慢滾進洞口打下老鷹。

偏偏J.湯瑪斯在第15洞攻果嶺時，球打得太偏左，掉進障礙區，罰桿再打，這個5桿長洞吞下雙柏忌，領先差距一下子縮小成1桿。

J.湯瑪斯在壓力下最後3洞力保不失，還賺進兩個博蒂，他在第17洞第2桿拿4號鐵桿攻上226碼外的果嶺，留下3呎博蒂機會，這關鍵一擊成了勝負所在。

看著J.湯瑪斯打博蒂，松山英樹這洞32呎的距離3推吞柏忌，一來一往又變成3桿之差。收尾洞兩人都抓小鳥，J.湯瑪斯歡喜贏得本季第2勝和生涯第3勝。

J.湯瑪斯。（法新社）