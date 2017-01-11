成棒》王駿昊無責失完投勝 綺麗珊瑚闖進冠軍戰
2017/01/11 18:05
台東綺麗珊瑚投手王駿昊。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台中報導〕台東綺麗珊瑚王駿昊先發8局無責失，打線也火力全開，以12:1大勝開南大學，提前於8局結束比賽，率先取得台灣成棒經典賽冠軍戰門票。
王駿昊被擊出8支安打，投出6次三振、2次四壞球，雖然隊友發生3次失誤，王駿昊的投球沒有受到影響，頻頻化解失分危機，前4局就讓開南留下9個殘壘，5個在得點圈，包括2次滿壘和1次二、三壘的殘壘，投出棒球生涯的第1次完投勝。
王駿昊表示，知道要在這場比賽先發就非常興奮，因為這是第1次在有電視轉播的比賽先發，但一開始投得有點跌跌撞撞，面對危機時只想讓打者打不好，雖然隊友有發生失誤，但是相信他們會越來越好，可以幫自己守下來。
綺麗珊瑚共擊出14支安打，林椲紘和增鈺傑各打出3安，分別打下2分和1分打點，陳誌祥轟出兩2全壘打，王偉仲2安打、3打點。
台東綺麗珊瑚八棒陳誌祥於五局時，敲出兩分砲。（記者廖耀東攝）
台東綺麗珊瑚首棒增鈺傑。（記者廖耀東攝）
台東綺麗珊瑚六棒王偉仲。（記者廖耀東攝）
相關新聞
- MLB》球迷氣到丟垃圾 美媒整理5大誤判（影音）
- 中職》增菘瑋明冠軍戰先發 要為業餘生涯劃完美句點
- 棒球》曾是打點王 何紹彬赴美挑戰加州冬盟成台灣第一人
- 中職》獅隊新打教「春天哥」今抵台 明投入春訓
- MLB》2016大聯盟火球年 這11位投手曾飆160公里
推薦新聞
-
游泳》競技體育很殘酷！洪荒姐傅園慧生日微博惹哭網友2017/01/11 17:56
-
MLB》球迷氣到丟垃圾 美媒整理5大誤判（影音）2017/01/11 17:56
-
經典賽》南韓隊徵召不順 金賢洙退出國家隊2017/01/11 17:02
-
NBA》戲弄林書豪？魔獸：我們只是在玩啦！（影音）2017/01/11 16:24
-
HBL》遊河談心奏效！ 南湖林梓峰砍生涯新高37分率隊退后綜2017/01/11 15:08