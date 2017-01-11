成棒》王駿昊無責失完投勝 綺麗珊瑚闖進冠軍戰

台東綺麗珊瑚投手王駿昊。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台東綺麗珊瑚王駿昊先發8局無責失，打線也火力全開，以12:1大勝開南大學，提前於8局結束比賽，率先取得台灣成棒經典賽冠軍戰門票。

王駿昊被擊出8支安打，投出6次三振、2次四壞球，雖然隊友發生3次失誤，王駿昊的投球沒有受到影響，頻頻化解失分危機，前4局就讓開南留下9個殘壘，5個在得點圈，包括2次滿壘和1次二、三壘的殘壘，投出棒球生涯的第1次完投勝。

王駿昊表示，知道要在這場比賽先發就非常興奮，因為這是第1次在有電視轉播的比賽先發，但一開始投得有點跌跌撞撞，面對危機時只想讓打者打不好，雖然隊友有發生失誤，但是相信他們會越來越好，可以幫自己守下來。

綺麗珊瑚共擊出14支安打，林椲紘和增鈺傑各打出3安，分別打下2分和1分打點，陳誌祥轟出兩2全壘打，王偉仲2安打、3打點。

台東綺麗珊瑚八棒陳誌祥於五局時，敲出兩分砲。（記者廖耀東攝）

台東綺麗珊瑚首棒增鈺傑。（記者廖耀東攝）

台東綺麗珊瑚六棒王偉仲。（記者廖耀東攝）