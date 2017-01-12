MLB》水手與光芒、勇士交易 投手群大升級

史邁利（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手總管狄波托（Jerry Dipoto）今年冬天非常忙碌，今天再與光芒、勇士達成交易，送出2名小聯盟頂級新秀，換來史邁利（Drew Smyly）、西蒙斯（Shae Simmons）2名投手補強，盼能睽違15年再度闖進季後賽。

狄波托完成交易後細數自己的「政績」，他表示這是他在今年冬天所做的第11個交易，總計牽扯33名球員，並從自由市場上簽下2名球員。

史邁利加入後可望成為「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）、岩隈久志、派克斯頓（James Paxton）、賈拉多（Yovani Gallardo）後的第5號先發。

史邁利去年7勝12敗，防禦率4.88，其中先發30場創生涯新高，在最後的12場表現，史邁利拿下5勝1敗，防禦率3.73，共4場雙位數三振的表現相當突出。

西蒙斯去年傷癒歸隊在勇士後援7場，6.2局防禦率只有1.35，他在2014年健康出賽投33場，防禦率只有2.54。