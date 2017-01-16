NBA》詹皇回應湯普森幼稚說 直言「一切都過去了。」
2017/01/16 17:19
詹姆斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士明早又將狹路相逢，騎士當家球星詹姆斯（LeBron James）信誓旦旦將率隊拿下對戰5連勝，又提到先前萬聖派對嘲諷風波，直言「一切都過去了。」
勇士湯普森（Klay Thompson）對於先前在萬聖派對上以浪花兄弟為造型製成墓碑餅乾，甚至嘲諷3：1優勢下輸球的勇士仍然惦記在心，甚至批評騎士球員的行為是很幼稚的。
詹姆斯今再被問到此事，直言「一切都過去了，派對中很多人都被做成造型餅乾而我當然也被包括在內，但這一切都已無關緊要了。」更表示他們將會專注在明天的比賽上。
騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）也說「我們會延續這幾場的陣容，在隨著戰況改變進行微調，我們只要把我們該做的做好就夠了。」去年總冠軍賽，騎士3連勝逆轉摘冠後，耶誕大戰再次搶下勝利，明能否5連勝勇士，將再掀話題。
騎士總教練泰倫魯。（資料照，美聯社）
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